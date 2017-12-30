Минкультуры РФ сообщило о попытке внеплановой проверки Госфильмофонда

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ пыталось провести внеплановую ведомственную комплексную проверку деятельности Госфильмофонда за 2012-2017 годы, в организации утверждают, что проверка была незаконной.

"Министерство культуры пыталось провести внеплановую ведомственную комплексную проверку финансово-хозяйственной деятельности Госфильмофонда (в пятницу 29 декабря - ИФ). Приехав туда, сотрудники Минкультуры увидели, что в учреждении нерабочий день. Только через три часа приехал один из сотрудников и вместе с начальником отдела кадров они смогли попасть в кадровое подразделение, чтобы понять на каких основаниях никого не было на месте. Поскольку никого не было, они уехали", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в субботу.

Там отметили, что согласно приказу срок проведения проверки - с 29 декабря 2017 по 31 января 2018 года.

Копия приказа, подписанная замминистра культуры Николаем Малаковым, есть в распоряжении "Интерфакса". Согласно документу, датируемым 28 декабря, назначается проведение внеплановой комплексной проверки деятельности Госфильмофонда за 2012-2017 годы.

В Минкультуры отметили, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, использованием имущества, в том числе коллекции фильмов и других киноматериалов Фонда, иных собраний культурных ценностей, "осуществляется министерством культуры РФ и уполномоченными органами государственной власти в пределах их компетенции".

В свою очередь в Госфильмофонде заявили "Интерфаксу", что проверка была незаконной.

"Вчера приехало шесть человек на контрольно-пропускной пункт, не представились, хотели попасть в бухгалтерию. Удостоверения сначала не показывали, потом показали два - что из министерства культуры. После этого их пропустили. Они сказали, что будут проверять хозяйственную деятельность с 2012 по 2017 год", - рассказал "Интерфаксу" исполняющий обязанности генерального директора Госфильмофонда Сергей Мельничук в субботу.

По его словам, это является нарушением, поскольку бухгалтерские документы можно проверять только за три года.

"Они потребовали документы, снять кассу, опечатать, ссылаясь на приказ замминистра. Мы им сказали, что подчиняемся правительству, а не министру. Что мы не подведомственная организация", - продолжил собеседник агентства.

"Мы им показали приказы о том, что у нас более 30 процентов людей заболело, и мы перенесли этот свой рабочий день на субботу после праздников, но это их не устроило, они требовали вскрывать кабинеты", - рассказал он.

Мельничук сказал, что сотрудники организации "не дали вскрыть бухгалтерию и снять кассу", и отметил, что в первый рабочий день после праздников Госфильмофонд напишет заявление в прокуратуру.

"Приказ (замминистра - ИФ) был подписан 28 (декабря - ИФ), по закону за 24 часа они обязаны были поставить нас в известность, предупредить о проверке. И должны были известить прокуратуру. Но никаких извещений нет", - заметил Мельничук.

Начальник юридического отдела Госфильмофонда Татьяна Милехина рассказала "Интерфаксу", что проверку хотели провести без надлежащего оформления.

"Они хотели провести финансовую проверку без надлежащего оформления. Есть закон, предусматривающий определённую процедуру проведения даже внеплановых проверок. У них нет ни согласований прокуратуры, ни поручений", - пояснила собеседница агентства.

Директор Госфильмофонда Николай Бородачев сообщил "Интерфаксу", что в настоящее время находится в отпуске, но коллеги сообщили ему о произошедшем.

"Госфильмофонд подведомствен правительству, и министерство культуры для проверки должно соблюсти процедуру. Это режимный объект. Есть режим секретности", - сказал Бородачев "Интерфаксу".