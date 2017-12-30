В Нижнем Новгороде эвакуировали аэропорт и торговые центры

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Из здания аэропорта Нижнего Новгорода эвакуировали 150 человек из-за анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе. Об этом сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение на телефон экстренных служб о якобы закладке взрывного устройства в терминале аэропорта "Нижний Новгород". На место вызваны саперы, терминал эвакуирован", - сказал источник.

Экстренные службы на месте обследуют здание терминала и прилегающую территорию.

Кроме этого, сотрудники оперативных служб и правоохранительные органы в субботу проверяют сообщение о якобы заминированных торговых центрах в Нижнем Новгороде, сообщил агентству информированный источник.

"Идет эвакуация посетителей", - сказал собеседник агентства, отметив, что анонимное сообщение поступило около 18:40 по Москве.

Тем временем очевидцы сообщили об эвакуации из торгово-развлекательного центра "Седьмое небо" в микрорайоне Мещерское озеро. В помещении ТРЦ расположены многочисленные магазины, кафе, спортивный клуб и в субботу вечером здесь было большое количество посетителей.

В свою очередь пользователи соцсетей сообщают об эвакуации из других торговых центров - "Фантастики", "Меги".

В пресс-службе ГУ МВД по региону агентству сообщили, что "по всем поступающим сообщениям проводятся необходимые проверочные мероприятия".