Пять ТЦ в Ростове-на-Дону эвакуированы из-за сообщений о минировании

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции проверяют сообщения о минированнии пяти торговых центров в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"Поступила информация о минировании пяти торговых комплексов в Ростове-на-Дону. Проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что эвакуация проводится в торговых комплексах "Вавилон", "Горизонт", "Мега", "Рио", "Мегамаг".