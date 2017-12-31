В детском приюте в Приморье от взрыва электрического водонагревателя погибла воспитательница

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Воспитательница детского приюта в городе Спасске Приморского края, где рано утром в воскресенье разорвался электрический водонагреватель, скончалась от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в следственном управлении (СУ) СКР по Приморскому краю.

"В результате разрыва электрического водонагревателя в детском приюте от полученных тяжелых травм скончалась воспитательница. Следователи проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

Как сообщала ранее пресс-служба краевого ГУ МЧС, в результате разрыва электрического водонагревателя в приюте были частично выбиты стекла в одном из помещений. Воспитанники приюта (там находится 13 детей) не пострадали. Дети размещены в комнатах непострадавшего крыла здания, с ними работает штатный психолог социального приюта.

Администрация городского округа решает вопрос о восстановительных работах.

В ликвидации последствий происшествия задействованы восемь человек и три единицы техники, в том числе от МЧС - четыре человека.