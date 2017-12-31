Путин и Медведев по традиции встретят Новый год в кругу родных и друзей

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев по традиции будут встречать Новый год в кругу родных и близких, у главы правительства есть планы покататься на горных лыжах.

"Путин будет традиционно встречать Новый год в кругу родных, близких и друзей. Для него это семейный праздник, за исключением тех случаев, когда это не связано непосредственно с работой. Так же будет традиционно и в этом году", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь ранее признавал, что "у Путина практически не бывает полноценных выходных". "Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он по многу раз в день общается с членами кабинета министров, получает ежедневные доклады по линии силовых ведомств и спецслужб, получает аналитические доклады", - говорил пресс-секретарь президента.

Не исключено, что, как и в прежние новогодние дни, президент какое-то свободное время использует для любимых им занятий спортом. Путин, как известно, играет в хоккей и плавает, старается делать это ежедневно.

Что будет у президента на новогоднем столе, пресс-секретарь в этот раз не рассказал. Но известно, что Путин весьма скромен в плане пищевых предпочтений, предпочитает, по его собственным словам, скромную и здоровую еду.

Песков также не уточнил, где именно глава государства проведет новогодние праздники.

Фактически за годы пребывания у власти Путин дважды встречал Новый год вне дома, причем первый раз сразу в начале своего президентства.

Так, 31 декабря 1999 года Владимир Путин отменил поездку в Санкт-Петербург, где намеревался провести новогодние праздники. Это решение было связано с отставкой Бориса Ельцина с поста президента РФ и назначением Путина исполняющим обязанности главы государства до проведения в стране выборов.

В новогоднюю ночь Путин отправился в Чечню. Прибыв рано утром в Гудермес, он провел церемонию награждения военнослужащих, отличившихся при проведении антитеррористической операции на Северном Кавказе. Тогда же Путин заявил об условиях, на которых российское руководство будет готово к переговорам с чеченскими лидерами: осуждение ими терроризма, выдача главарей бандформирований, освобождение удерживаемых в плену людей.

Второй празднование вне дома пришлось на 31 декабря 2013 года: президент прилетел в Хабаровск, чтобы лично пообщаться с жителями Дальнего Востока, пострадавшими от наводнения, и в их лице обратиться ко всем россиянам. Утром 1 января 2014 года президент уже был в Волгограде, где посетил пострадавших в терактах, произошедших в городе в канун Нового года, и провел совещание по мерам безопасности в РФ.

Дмитрий Медведев так же, как и президент, в этом году собирается отмечать Новый год дома, с семьей.

"На Новый год глава правительства будет в Москве, в кругу семьи и друзей, потом, возможно, покатается на лыжах в Сочи", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

Ранее Медведев говорил, что "в Сочи становится все лучше и лучше", хваля качество горнолыжных трасс в Красной Поляне.