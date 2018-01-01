Во время встречи Нового года ЧС в России не зафиксировано

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Чрезвычайных ситуаций во время празднования Нового года в России не произошло, доложили главе МЧС РФ Владимиру Пучкову на селекторном совещании в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.

"Дежурные смены Центров управления в кризисных ситуациях во всех субъектах РФ не зафиксировали ни одной чрезвычайной ситуации и значимого происшествия в первые часы 2018 года", - сказал дежурный Пучкову, который по традиции встречает Новый год и свой день рождения на рабочем месте.

Заслушав доклады, министр напомнил, что органы управления и подразделения МЧС с 25 декабря по 10 января переведены в режим повышенной готовности. Он попросил не расслабляться и отработать все праздничные и выходные дни на самом высоком уровне.

В заключении Пучков поздравил всех с Новым годом и сообщил, что МЧС России завершило 2017 год с позитивными показателями.