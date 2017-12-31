Два "телефонных террориста" задержаны в Свердловской области

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и ФСБ задержали двух подозреваемых в лжеминированиях в субботу метро и жилого дома в Екатеринбурге, говорится в сообщении официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По его данным, метро "заминировал" безработный житель Екатеринбурга 1965 года рождения, жилой дом - житель города Среднеуральска 1967 года рождения.

Один на допросе в полиции пояснил, что хотел таким образом проверить, воспримут ли сотрудники ОВД его сообщение как реальную угрозу и станут ли проводить эвакуацию. Второй хотел насолить раздражавшей его многодетной семье, снимавшей квартиру в одном с ним доме.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В субботу Екатеринбург подвергся очередной атаке "телефонных террористов", она коснулась ряда торговых центров, объектов метрополитена, гостиниц и жилых домов.

Как сообщалось, в частности, посетителей трех крупнейших в Екатеринбурге торговых центров - МЕГА, "Гринвич" и "Карнавал" - просили покинуть здания. В итоге никаких опасных предметов там не обнаружили.

Всего в 2017 году полиции и ФСБ в Свердловской области удалось найти порядка 50 лжеминеров.