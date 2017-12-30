Торговые центры Екатеринбурга возобновили работу, прерванную сообщениями о возможных минированиях

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Силовые ведомства Свердловской области завершили проверки на четырех объектах Екатеринбурга, в отношении которых в субботу поступили сообщения о минировании, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В 20:20 местного времени по результатам тщательных проверок объектов и прилегающих территорий был объявлен отбой, после чего все четыре предприятия возобновили работу. Никаких предметов, представляющих реальную опасность для людей, обнаружено не было", - сказал он.

Ранее сообщалось, что около 16:00 (14:00 мск) посетителей трех крупнейших торговых центра Екатеринбурга - МЕГА, "Гринвич" и "Карнавал" по громкой связи попросили покинуть здания по техническим причинам.

В пресс-службе Управления ФСБ по Свердловской области агентству "Интерфакс" подтвердили, что эвакуацию проводят из-за появившихся сообщений о возможной угрозе терактов.

Дальнейшее расследование, связанное с сообщениями о предновогодних лжеминированиях объектов в Екатеринбурге проводится силами полиции и ФСБ.