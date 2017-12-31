Площадь крупного пожара на складе в Подольске выросла почти вдвое

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе со стройматериалами и пластиком в Подольске приблизилась 1,8 тысячи квадратных метров, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Площадь пожара приблизилась к 1800 кв. метрам, 300 из них горит на открытой площадке. Еще 1,5 тыс. кв. метров горят внутри закрытого ангара", - сказал собеседник агентства.

"Половина ангара горит. Площадь постройки - три тысячи квадратных метров", - добавил собеседник агентства.

Между тем, в подмосковном главке МЧС "Интерфаксу" сообщили, что в результате пожара, предварительно, никто не пострадал.

Угрозы распространения пожара на другие здания в округе нет, однако площадь горения внутри ангара может возрасти. В тушении пожара задействовано 73 человека и 21 единица техники, в том числе 46 и 13, соответственно, от МЧС.