Семь детей отравились парами хлорамина в сауне Подмосковья

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи начали проверку после госпитализации семи детей, отправившихся во время отдыха в сауне.

"1 января 2017 года в реанимационное отделение одного из медицинских учреждений были госпитализированы двое детей с диагнозом "отравление парами хлорамина", в отделение детской хирургии той же больницы госпитализировано пять детей с аналогичным диагнозом", - говорится в сообщении областного главка СК, поступившем в "Интерфакс".

В рамках проведенной проверки следственными органами ГСУ СКР по Московской области установлено, что 31 декабря компания знакомых, с которыми находились семь детей, арендовали одну из саун в Подмосковье для отдыха до утра 1 января.

"В период нахождения в помещении сауны дети пожаловались родителям на ухудшения состояния их здоровья. У них началась рвота, рези в глазах, кашель и затруднение дыхания, - отметили в СК. - Родителями было принято решение вызвать скорою медицинскую помощь".

По данному факту следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по факту оказания им услуг в сауне, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как рассказали в ведомстве, в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора, произведен забор проб воды из бассейна, изъят образец препарата для хлорирования воды в бассейне. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК.

В свою очередь осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что состояние двоих госпитализированных детей оценивается как среднетяжелое. Состояние остальных детей оценивается, как удовлетворительное, добавил собеседник агентства.