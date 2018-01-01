СКР назвало возможной причиной гибели людей под Оренбургом отравление угарным газом

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Семь человек, тела которых обнаружены в жилом доме в Курманаевском районе Оренбургской области, могли погибнуть от отравления угарным газом.

"Предположительно, они отравились угарным газом", - сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по Оренбургской области.

Собеседник агентства уточнил, что, по предварительным данным, среди погибших двое мужчин, две женщины, а также двое малолетних детей и один несовершеннолетний.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СКР.

В свою очередь источник в экстренных службах рассказал "Интерфаксу", что сильный пожар из-за неосторожного обращения с огнем унес жизни семи человек в одной из Оренбургских деревень. "Предварительно, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Однако версия короткого замыкания также рассматривается, дом был старый и проводка не ремонтировалась. Жители могли злоупотребить алкоголем и не заметить, как загорелся дом", - сообщил он.

Пожар возник днем 1 января. "Скорее всего, возгорание началось уже после того, как, отметив праздник, жильцы легли отдыхать", - сказал источник.

Он подчеркнул, что при осмотре тел следов насильственной смерти не обнаружено. "Погибшие отравились угарным газом", - также отметил собеседник агентства.

Ранее об обнаружении тел сообщил "Интерфаксу" информированный источник.