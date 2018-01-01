Старшему из погибших от отравления угарным газом в Оренбургской области было 25 лет

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Среди погибших в Оренбургской области дети пяти и шести лет, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Среди погибших, в частности, дети 2011 и 2012 года рождения",- сказал собеседник агентства.

Также источник сообщил, что погибла пятнадцатилетняя девушка.

По его словам, самый старший из семи погибших - молодой человек 25 лет. "Причины и обстоятельства происшествия уточняются", - сказал он.

Как сообщалось, тела семи человек были найдены в жилом доме в одной из деревень Оренбургской области. "Тела погибших, трое из которых дети, были обнаружены в понедельник вечером в жилом доме одной из деревень. Обстоятельства их смерти устанавливаются", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" источник в экстренных службах.

В следственном управлении СКР по Оренбургской области сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье", что люди могли погибнуть от отравления угарным газом.

По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах, причиной возгорания, приведшего к гибели семи человек, стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

"Предварительно, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Однако версия короткого замыкания также рассматривается, дом был старый и проводка не ремонтировалась. Жители могли злоупотребить алкоголем и не заметить, как загорелся дом", - сказал собеседник агентства.

Пожар возник днем 1 января. "Скорее всего, возгорание началось уже после того, как, отметив праздник, жильцы легли отдыхать", - сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что при осмотре тел следов насильственной смерти не обнаружено. "Погибшие отравились угарным газом", - сказал источник.