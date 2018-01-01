Пять человек насмерть отравились угарным газом в Курганской области

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в результате отравления угарным газом в одном из частных домов Катайском районе Курганской области, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе областного ГУ МВД.

"По предварительным данным, от отравления угарным газом погибли пять человек, несколько человек в результате ЧП пострадали", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время пострадавшие находятся в больнице.

На месте происшествия работает следственная группа, добавили в пресс-службе.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что в результате данного происшествия пострадали три человека, в том числе ребенок.

"В 21:00 по местному времени произошло отравление газом восьми человек. В результате пять человек погибли" - сказал собеседник агентства.

По его словам, три человека, в том числе один ребёнок, госпитализированы.

"Обстоятельства инцидента устанавливаются"- добавил источник.