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В Краснодаре двое взрослых и трое детей отравились угарным газом

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Пять человек госпитализированы в Краснодаре с признаками отравления угарным газом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по краю в субботу.

"Днем в лечебное учреждение по "скорой" была доставлена женщина и ее четверо детей, включая троих несовершеннолетних. Все они проживали в квартире дома по улице Братьев Дроздовых", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительным данным, пострадавшие получили отравление угарным газом. Помещения дома отапливались газовым котлом. "По одной из версий, угарный газ начал накапливаться в квартире из-за неисправной вентиляционной системы", - отметил собеседник агентства.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, в частности, что 1 января в одном из частных домов в Курганской области в результате отравления угарным газом погибли пять человек. Предварительно, к гибели семи человек, включая детей, привела аналогичная причина в Оренбургской области в тот же день.

Теги: Краснодар
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