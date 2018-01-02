Новую елку взамен сгоревшей установили в Южно-Сахалинске

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Новая новогодняя ель взамен сгоревшей во время новогодних гуляний установлена на площади Ленина в Южно-Сахалинске.

"Завершена установка новой новогодней ели на площади Ленина. Ранее это искусственное дерево было установлено на стадионе "Космос" городского парка культуры и отдыха им. Гагарина, и в понедельник его переместили на главную площадь", - сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

Как сообщалось, главная городская 25-метровая елка загорелась во втором часу ночи в разгар новогодних народных гуляний, когда на площади Ленина собралось несколько сотен горожан и гостей города. Люди не пострадали, но спасти новогоднее дерево не удалось.

По предварительным данным, елка загорелась из-за нарушения техники безопасности при запуске петард. Власти Южно-Сахалинска пообещали установить 12-метровую елку взамен сгоревшей 25-метровой.