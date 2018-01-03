В ХМАО при столкновении двух легковушек погибли десять человек

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Два автомобиля столкнулись в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате погибли десять человек, в том числе четверо детей, сообщили "Интерфаксу" в дежурной части регионального ГИБДД.

"В ДТП погибли десять человек", - отметил собеседник агентства.

В Няганской городской станции скорой помощи "Интерфаксу" подтвердили эту информацию. "В среду произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате погибли десять человек. В том числе четыре ребенка. Среди них один малыш в возрасте до одного года", - сообщил собеседник агентства.

Пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО рассказала, что ДТП произошло в Октябрьском районе на 158 км региональной автодороги "Ханты-Мансийск-Нягань". Столкнулись "Мазда-6" и Renault Duster. На месте работает одна единица техники и три человека личного состава от подразделений Цетроспас-Югория.

Тем временем, как сообщает сайт главка МЧС, информация о столкновении автомобилей поступила в среду в 14:37 по Москве. Как отметили в ведомстве, в результате аварии имеются пострадавшие. Движение по автодороге временно ограничено, сказали в главке.

Как отметили в МЧС, на месте аварии работают 50 человек и свыше десяти единиц техники. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь.