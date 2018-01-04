Шесть стратегических ракетоносцев в 2018 году войдут в состав ВКС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Дальняя авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в текущем году получит шесть модернизированных стратегических ракетоносцев, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"В 2018 году в состав дальней авиации планируется поступление еще шести модернизированных стратегических ракетоносцев", - сообщили в департаменте.

По его данным, в 2017 году дальняя авиация пополнилась тремя модернизированными самолетами.

Общий налет в дальней авиации в 2017 составил более 20 тысяч часов, добавили в департаменте. Средний налет на экипаж - более 120 часов.

В течение 2017 года экипажи дальней авиации РФ привлекались к выполнению боевых задач в Сирии, а также приняли участие в учениях "Запад-2017", "Боевое содружество - 2017", в совместном маневре стран ОДКБ.

Кроме того, самолеты дальней авиации выполняли воздушное патрулирование в акваториях Черного, Балтийского, Каспийского, Баренцева морей, Северного ледовитого, Атлантического и Тихого океанов.

"За пять лет стратегическими ракетоносцами выполнено 178 полетов на воздушное патрулирование", - сообщили в департаменте.