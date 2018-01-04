Конвой ООН доставил более 160 тонн помощи в сирийскую провинцию Деръа

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проводится работа по нормализации гуманитарной обстановки в этой стране, сообщил представитель центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки обеспечено безопасное и беспрепятственное проведение гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб в провинции Деръа. Жителям доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности общим весом 162 тонны", - сказал Евтушенко на брифинге в четверг.

По его словам, продолжается возвращение в свои дома беженцев и внутренне перемещенных лиц.

"Центром по примирению совместно с министерством примирения Сирии проведена работа по оценке готовности инфраструктуры населенного пункта Эль-Бувайда провинции Риф Дамаск к возвращению беженцев", - сообщил Евтушенко.

Также, по его словам, комитетом по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор при участии российского Центра по примирению продолжается работа по возращению беженцев на освобожденные от боевиков территории на восточном берегу реки Евфрат, оказанию жителям медицинской помощи и доставке продовольствия и питьевой воды.

"Всего за сутки в свои дома вернулись 239 человек, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор - 193 человека, в провинции Алеппо - 22, провинции Хомс - 24", - сообщил Евтушенко.