Работа Керченской переправы приостановлена из-за тумана

Указом президента РФ снимается рекомендация российским туроператорам воздерживаться от продажи туров в Египет Подробнее

Путин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир

В пресс-службе регионального правительства отметили, что граждан России среди жертв возгорания нет Подробнее

Среди погибших в пожаре под Новосибирском оказались граждане Киргизии

Один человек погиб, еще двое пострадали Подробнее

Поезд въехал в автомобиль на переезде в Приморье

Он продлится до 30 января Подробнее

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался в России

4 января 10:20

Деcять граждан Китая погибли в пожаре в обувном цеху под Новосибирском

В качестве основной версией произошедшего рассматривается короткое замыкание и неисправность системы электропитания Подробнее

3 января 16:44

В ХМАО при столкновении двух легковушек погибли десять человек

Как сообщили в ГИБДД региона, среди них четверо детей Подробнее

3 января 09:53

Росгвардия призвала россиян не совмещать алкоголь с оружием

Как отметили в ведомстве, особенно нужно быть внимательными в праздники владельцам оружия, у кого есть дети Подробнее

3 января 09:00

Научная дипломатия или технологическое противоборство?

... о сотрудничестве российских и зарубежных ученых Подробнее

2 января 17:18

ЦИК России разрешил еще трем претендентам на пост президента начать агитацию

В настоящее время уже 64 человека заявили о желании участвовать в выборах главы государства Подробнее

2 января 12:37

Новый ледокол "Илья Муромец" прибыл на Северный флот