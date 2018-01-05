Работа Керченской переправы приостановлена из-за тумана

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Движение паромов между Крымским полуостровом и материковой Россией в пятницу временно приостановлено из-за тумана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым.
"По данным диспетчерской службы ООО "Морская дирекция" работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по причине недостаточной видимости", - говорится в сообщении.
Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") - единственная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и остальной частью России.