В Сочи в результате ДТП погибли три человека

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - ДТП с участием четырех легковых автомобилей произошло на десятом километре автодороги "Адлер-Альпика-Сервис" (Сочи), есть жертвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота Корса" не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем "Фольксваген Поло". После столкновения "Тойоту" отбросило на еще два автомобиля", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что два пассажира "Тойоты", а также пассажир "Фольксваген Поло" от полученных травм скончались на месте. Еще трое, в том числе два водителя, с травмами были госпитализированы.

"В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, - сказали в пресс-службе. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела".