Двое взрослых и один ребенок пострадали от хлопка газа в Сочи

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Три человека доставлены в больницу города Сочи после хлопка газа в частном доме в Хостинском районе города.

"Поступило сообщение о хлопке в частном доме в Хостинском районе Сочи", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

Как подчеркнул представитель МЧС, на месте ЧП работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Сочи.

В свою очередь в управлении здравоохранения Сочи агентству сказали, что от взрыва газа в частном доме пострадали три человека. "Двое взрослых и один ребенок пострадали от хлопка газа в частном домостроении. Все они находятся в больнице", - сообщил представитель администрации города.