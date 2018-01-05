Депортированная из Латвии журналистка Курлаева вернулась в Россию

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Журналистка Ольга Курлаева вернулась из Латвии в Россию в пятницу.

"Депортированная из Латвии журналистка ВГТРК Курлаева вернулась в Россию", - сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

Накануне телеканал "Россия 24" (ВГТРК) рассказал, что власти Латвии выдворяют из страны Ольгу Курлаеву. Как он сообщал, "Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии".

Днем ранее из Латвии был депортирован ее супруг, корреспондент телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев.

Между тем, в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обращается к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с призывом высказать позицию по высылке российских журналистов из Латвии.