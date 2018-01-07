Путин в ходе рождественского богослужения подарил икону церкви в Петербурге

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе рождественского богослужения подарил икону церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, сообщает пресс-служба президента.

В ходе богослужения В.Путин вошёл в помещение алтаря, где передал в дар храму икону середины 19 века. По данным пресс-службы президента, подарок представляет собой двухрядную икону в металлическом окладе, содержащую изображения: "Рождество Пресвятой Богородицы", "Воскресение Христово", святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и другие.