Путин прибыл на рождественское богослужение в Симеоновскую церковь в Петербурге

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл в церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге для участия в рождественском богослужении.

Помимо простых прихожан, которых о приезде президента никто не предупреждал, в Симеоновской церкви находится множество журналистов, в том числе представителей иностранных СМИ. На богослужении присутствуют губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, глава Центрального района города Андрей Хлутков, бизнесмен Владимир Кехман, который является старостой храма.

В.Путин присоединился к богослужению уже после его начала около полуночи. Президент вошёл сначала в нижний храм, поднялся по лестнице, выходящей на пространство перед амвоном, после чего поставил свечку и встал напротив Царских Врат.