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Имама сельской мечети расстреляли неизвестные в Дагестане

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Полиция устанавливает личности участников конфликта, в результате которого погиб один мужчина в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, инцидент произошел в селе Муцаллаул в субботу примерно в 22:00 по Москве. Между неизвестными мужчинами возник конфликт. В результате один из них вытащил пистолет Макарова и более пяти раз выстрелил в другого мужчину. Последний скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно убитый является имамом сельской мечети.

Факт убийства агентству "Интерфакс" в МВД республики подтвердили. По данным ведомства, известно, что произошел конфликт между мужчинами - и один из них убит огнестрельным оружием. Личности убитого и других участников конфликта выясняются полицией.

Теги: Дагестан
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