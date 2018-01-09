Пожар на складе в Екатеринбурге потушен

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пожарные потушили огонь на складе пластика в Екатеринбурге, сообщили в управлении МЧС по Свердловской области.

"Пожарные 3,5 часа боролись с огнем на складе с сырьем для производства пластиковой тары. 9 января в 01:30 по местному времени огонь удалось ликвидировать, ведутся работы по проливке и разбору сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, специалисты провели замеры воздуха в районе пожара. "Превышения концентрации вредных веществ не зафиксировано", - сообщили в МЧС. Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 400 квадратных метров.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Другой крупный пожар в понедельник произошел в тюменской девятиэтажке. Погиб один человек