Собственнику и директорам горевшей новосибирской фабрики предъявлено обвинение

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Искитимский районный суд Новосибирской области во вторник избрал меру пресечения в виде домашнего ареста собственнику и двум директорам обувной фабрики, где 4 января при пожаре погибли 10 человек. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в СУ СКР по региону.

"Собственнику земельного участка и помещений предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), 27-летнему директору и учредителю и 40-летнему исполнительному директору предприятия - по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По решению суда они отправлены на два месяца под домашний арест", - сказал представитель СУ СКР.

По версии следствия, цех, где произошел пожар, не был оборудован обязательными для такого производства автоматическими установками пожаротушения.

Также установлено, что семеро из числа погибших - граждане КНР, двое - граждане Киргизии и один россиянин.

Как сообщалось, утром 4 января произошло возгорание помещений обувной фабрики, расположенных по улице Советской в поселке Чернореченском Искитимского района на площади примерно 2 тыс. кв метров. В этих помещениях было организовано производство и хранение резиновой обуви, а также сопутствующих материалов для ее изготовления.

Пожар начался около 6:00 мск. Открытое горение было ликвидировано около 12:00 по Москве. По предварительной версии, пожар начался из-за замыкания электропроводки. Также одной из версий называлось неосторожное обращение с огнем.

По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).