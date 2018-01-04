Среди погибших в пожаре под Новосибирском оказались граждане Киргизии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Двое граждан Киргизии погибли, один получил ожоги в результате крупного пожара на обувном производстве в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Киргизии со ссылкой на данные российских следственных органов.

По словам собеседника агентства, погибшие - граждане Киргизии 1991 и 1994 годов рождения, ожоги получил гражданин республики 1999 года рождения, который был отпущен домой после оказания медицинской помощи.

Утром 4 января произошел пожар в помещениях обувной фабрики в поселке Чернореченском Новосибирской области. В этих помещениях было организовано производство и хранение резиновой обуви, а также сопутствующих материалов для ее изготовления.

Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщал агентству, что на предприятии погибли десять человек, которые, по предварительным данным, являлись уроженцами Китая.

В свою очередь пресс-служба правительства Новосибирской области подтвердила, что в результате пожара погибли десять человек. По предварительным данным, граждан Российской Федерации среди погибших нет.

В МЧС заявили, что из-за позднего сообщения о пожаре огонь к моменту прибытия пожарных охватил все здание.

"На момент прибытия помещение ангарного типа площадью 2 тыс. кв. метров горело внутри открытым огнем по всей площади, что свидетельствует о позднем обнаружении и запоздалом сообщении о пожаре", - говорится в сообщении на официальном сайте регионального Главного управления МЧС России.