Управляющий потерял половину вложений в лотерею при спасении должника в Хакасии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Доход от участия в лотерее, с помощью которой конкурсный управляющий Александр Николаюк пытался пополнить конкурсную массу муниципального коммунального предприятия "Управляющая компания" (поселок Вершина Тёи, Республика Хакасия), составил лишь половину потраченной на билеты суммы.

"Было приобретено 100 билетов, выигрышными оказались 48, самый крупный выигрыш составил 124 рубля, самый мелкий 101 рубль, общая сумма "выигрыша" составила 5035 рублей", - говорится в официальном сообщении Николаюка, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве ("Федресурс", bankrot.fedresurs.ru).

У Николаюка могут возникнуть проблемы из-за его вложений в лотерейные билеты. После того, как об этом стало известно, ФНС и прокуратура обратились с жалобами в СРО "Сибирский центр экспертов антикризисного управления", саморегулируемую организацию, членом которой является Николаюк.

"Прожитые 52 дня в ожидании Чуда (орфография сохранена - ИФ) были насыщены событиями с разной окраской, но в основном всё было замечательно, - говорится в сообщении арбитражного управляющего. - Но были лица, которым в силу своего служебного положения верить в Чудо устав не позволяет. Они обратились с жалобами на мои действия в мое родное СРО. Жалобы рассматриваются".

После истории с лотерейными билетами СК "Арсеналъ", страховавшая Николаюка, решила увеличить для него тариф на обязательное страхование ответственности арбитражного управляющего в 5 раз - до 270 тыс. рублей в год.

Директор региональной дирекции СК "Арсеналъ" в Новосибирске Андрей Черников пояснил "Интерфаксу", что решение об увеличении тарифа для Николаюка было принято андеррайтерами на основе анализа его деятельности по совокупности факторов. Одним из таких факторов было высказывание арбитражного управляющего в СМИ, что "страховая компания должна за все платить".

Николаюк уведомил кредиторов о приобретении лотерейных билетов в пользу МП "Управляющая компания" в ноябре 2017 года. "Мое решение продиктовано пониманием того, что расчет по обязательствам должника возможен только благодаря чуду", - отмечал он.

Для предприятия участие в лотерее является беспроигрышным, так как 10 тыс. рублей, затраченные на приобретение лотерейных билетов, удержаны из вознаграждения конкурсного управляющего, подчеркивает Николаюк. Теперь он предлагает желающим приобрести лотерейный билеты на сувениры или как музейный экспонат.

Процедура банкротства МУП "Управляющая компания" началась в мае 2016 года. 29 сентября 2016 года Арбитражный суд Хакасии ввел в отношении предприятия процедуру конкурсного производства.

Текущая задолженность МУПа приближается к 80 млн рублей, говорил Николаюк "Интерфаксу" ранее. Основными кредиторами являются ПАО "МРСК Сибири" и АО "Хакасэнергосбыт", причем долги им росли, по выражению управляющего, "как снежный ком" - энергетики в силу закона не могли отключить его из-за неплатежей, так как предприятие является объектом жизнеобеспечения. Имущество, за счет которого можно было бы погасить данную задолженность, у предприятия-должника, по словам Николаюка, отсутствует.

МУП "Управляющая компания" было создано с целью оказания услуг водо- и теплоснабжения населению и организациям поселка Вершина Тёи. Николаюк считает, что непосредственной причиной ухудшения финансового положения предприятия-должника стала передача котельной другой организации, а принять экономически обоснованный тариф на услуги водоснабжения не представлялось возможным. "Очень большая себестоимость, изношены сети", - объяснял Николаюк.