Главные новости
В России"Коммерсантъ" узнал о причастности боевиков "Ахрар аш-Шам" к атаке на "Хмеймим"МоскваРоспотребнадзор опроверг сообщения о разработке своих норм для жилья в МосквеЭкономикаОбъем всей уничтоженной "санкционной" продукции превысил 19 тысяч тонн
В России

Управляющий потерял половину вложений в лотерею при спасении должника в Хакасии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Доход от участия в лотерее, с помощью которой конкурсный управляющий Александр Николаюк пытался пополнить конкурсную массу муниципального коммунального предприятия "Управляющая компания" (поселок Вершина Тёи, Республика Хакасия), составил лишь половину потраченной на билеты суммы.

"Было приобретено 100 билетов, выигрышными оказались 48, самый крупный выигрыш составил 124 рубля, самый мелкий 101 рубль, общая сумма "выигрыша" составила 5035 рублей", - говорится в официальном сообщении Николаюка, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве ("Федресурс", bankrot.fedresurs.ru).

У Николаюка могут возникнуть проблемы из-за его вложений в лотерейные билеты. После того, как об этом стало известно, ФНС и прокуратура обратились с жалобами в СРО "Сибирский центр экспертов антикризисного управления", саморегулируемую организацию, членом которой является Николаюк.

"Прожитые 52 дня в ожидании Чуда (орфография сохранена - ИФ) были насыщены событиями с разной окраской, но в основном всё было замечательно, - говорится в сообщении арбитражного управляющего. - Но были лица, которым в силу своего служебного положения верить в Чудо устав не позволяет. Они обратились с жалобами на мои действия в мое родное СРО. Жалобы рассматриваются".

После истории с лотерейными билетами СК "Арсеналъ", страховавшая Николаюка, решила увеличить для него тариф на обязательное страхование ответственности арбитражного управляющего в 5 раз - до 270 тыс. рублей в год.

Директор региональной дирекции СК "Арсеналъ" в Новосибирске Андрей Черников пояснил "Интерфаксу", что решение об увеличении тарифа для Николаюка было принято андеррайтерами на основе анализа его деятельности по совокупности факторов. Одним из таких факторов было высказывание арбитражного управляющего в СМИ, что "страховая компания должна за все платить".

Николаюк уведомил кредиторов о приобретении лотерейных билетов в пользу МП "Управляющая компания" в ноябре 2017 года. "Мое решение продиктовано пониманием того, что расчет по обязательствам должника возможен только благодаря чуду", - отмечал он.

В РоссииКонкурсный управляющий предприятия ЖКХ в Хакасии от безысходности купил лотерейные билетыЧитать подробнее

Для предприятия участие в лотерее является беспроигрышным, так как 10 тыс. рублей, затраченные на приобретение лотерейных билетов, удержаны из вознаграждения конкурсного управляющего, подчеркивает Николаюк. Теперь он предлагает желающим приобрести лотерейный билеты на сувениры или как музейный экспонат.

Процедура банкротства МУП "Управляющая компания" началась в мае 2016 года. 29 сентября 2016 года Арбитражный суд Хакасии ввел в отношении предприятия процедуру конкурсного производства.

Текущая задолженность МУПа приближается к 80 млн рублей, говорил Николаюк "Интерфаксу" ранее. Основными кредиторами являются ПАО "МРСК Сибири" и АО "Хакасэнергосбыт", причем долги им росли, по выражению управляющего, "как снежный ком" - энергетики в силу закона не могли отключить его из-за неплатежей, так как предприятие является объектом жизнеобеспечения. Имущество, за счет которого можно было бы погасить данную задолженность, у предприятия-должника, по словам Николаюка, отсутствует.

МУП "Управляющая компания" было создано с целью оказания услуг водо- и теплоснабжения населению и организациям поселка Вершина Тёи. Николаюк считает, что непосредственной причиной ухудшения финансового положения предприятия-должника стала передача котельной другой организации, а принять экономически обоснованный тариф на услуги водоснабжения не представлялось возможным. "Очень большая себестоимость, изношены сети", - объяснял Николаюк.

Теги: Вершина Тёи, Хакасия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
"Коммерсантъ" узнал о причастности боевиков "Ахрар аш-Шам" к атаке на "Хмеймим""Коммерсантъ" узнал о причастности боевиков "Ахрар аш-Шам" к атаке на "Хмеймим"
По информации издания, террористы уже пытались применять беспилотники для уничтожения саперных подразделений сирийской армии в ХомсеПодробнее
Собственнику и директорам горевшей новосибирской фабрики предъявлено обвинениеСобственнику и директорам горевшей новосибирской фабрики предъявлено обвинение
4 января при пожаре на обувной фабрике погибли 10 человекПодробнее
Центр имени Хруничева будет разрабатывать многоразовую ракетуЦентр имени Хруничева будет разрабатывать многоразовую ракету
Многоразовую ступень ракеты оснастят крыльямиПодробнее
Рогозин сообщил о скором начале испытаний второго МС-21Рогозин сообщил о скором начале испытаний второго МС-21
Ожидается, что новый российский пассажирский самолет запустят в производство со следующего годаПодробнее
Сирийские боевики при атаке на "Хмеймим" пустили GPS-дроны с расстояния более 50 кмСирийские боевики при атаке на "Хмеймим" пустили GPS-дроны с расстояния более 50 км
Попытка атаки была отбита комплексами "Панцирь-С"; как констатировали в Минобороны РФ, террористы получили новые технологии и могут проводить атаки с помощью беспилотников в любой странеПодробнее
Избирательный фонд Владимира Путина полностью сформированИзбирательный фонд Владимира Путина полностью сформирован
По данным ЦИК, в фонд президента к данному моменту поступило более 400 млн рублей, в фонд Владимира Жириновского - более 200 млн рублей, Ксении Собчак - 19,4 млн рублей, Павла Грудинина - 1 тысяча 66 рублейПодробнее
ЦИК РФ завершил прием документов от самовыдвиженцевЦИК РФ завершил прием документов от самовыдвиженцев
Документы от кандидатов, выдвинутых политическими партиями, будут приниматься до полуночи 12 января.Подробнее
Более 2,5 млн человек встретили Рождество по всей РоссииБолее 2,5 млн человек встретили Рождество по всей России
Как рассказали в полиции, празднование прошло без нарушений порядкаПодробнее
Верховный суд подтвердил отказ Навальному в участии в выборахВерховный суд подтвердил отказ Навальному в участии в выборах
Судебное заседание прошло без участия оппозиционераПодробнее
Рогозин сообщил о первых летных испытаниях нового Ту-160 в конце январяРогозин сообщил о первых летных испытаниях нового Ту-160 в конце января
По его словам, поднять в небо стратегический ракетоносец "Белый лебедь" раньше срока пообещали на авиазаводеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
"Золотой глобус"12 фото
08 января
"Золотой глобус"
Встреча православного Рождества10 фото
07 января
Встреча православного Рождества
Сильные снегопады в США7 фото
05 января
Сильные снегопады в США
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Коммерсантъ" узнал о причастности боевиков "Ахрар аш-Шам" к атаке на "Хмеймим"МоскваРоспотребнадзор опроверг сообщения о разработке своих норм для жилья в МосквеЭкономикаОбъем всей уничтоженной "санкционной" продукции превысил 19 тысяч тоннВ миреПротив Google подали иск о дискриминации белых мужчинЭкономикаПервая партия газа с "Ямал СПГ" придет в СШАВ РоссииСобственнику и директорам горевшей новосибирской фабрики предъявлено обвинение

Иван Таврин выкупил ТВ-активы Алишера Усманова

Гидрометцентр обещал Крещение без "трескучих морозов"

Aston Martin предварительно оценили в 5 млрд фунтов в ходе обсуждаемого IPO

Украина снизила закупки газа из-за теплой зимы и высоких запасов в ПХГ

Температура воздуха в Москве вернется к норме в выходные

Французская прокуратура проверит деятельность Apple из-за медленной работы iPhone

Эрдоган заявил о продолжении операции "Щит Евфрата" в Сирии

Бегунья лишилась золота чемпионата России за допинг

Выставку Джока Стерджеса "Без смущения" продлили еще на пять дней

Йеменские повстанцы пригрозили перекрыть морские пути в Красном море

В США ущерб от стихийных бедствий в 2017 г. стал самым крупным за историю страны

Структура Газпромбанка подала в ФАС ходатайство на покупку газовых активов "АЛРОСА"

Выставка потребительской электроники CES 2018

Выставка потребительской электроники CES 201810 фото

Полные лунные затмения и противостояние Марса увидят земляне в 2018 г.

В Германии и Италии арестовали около 200 членов мафиозной группировки

Сеул и Пхеньян договорились о возобновлении работы экстренной военной связи

Японский каноист подсыпал допинг конкуренту за место в олимпийской сборной

Цинк подорожал до максимума с 2007 г. на фоне снижения запасов металла

Петербуржец заплатит 400 тыс. рублей за антихристианский пост в соцсети

Около 30 человек пострадали в Москве из-за петард в новогодние праздники

ВТБ перевел европейские "дочки" на единую лицензию

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru