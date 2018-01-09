Песков анонсировал начало работы избирательного штаба Путина

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина начнет работу в ближайшее время.

"Я думаю, в ближайшее время", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, когда заработает избирательный штаб кандидата в президенты.

Вместе с тем он отметил, что является пресс-секретарем главы государства и не имеет никакого отношения к фонду кандидата в президенты Путина.

"Я как пресс-секретарь президента Путина, не имею никакого отношения к избирательному фонду кандидата в президенты, и не имею права отвечать на эти вопросы по закону", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие физические лица внесли средства в избирательный фонд кандидата в президенты Путина.

Накануне Центризбирком опубликовал данные о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов. В избирательный фонд Владимира Путина к данному моменту поступило более 400 млн рублей. Поскольку законом установлено, что предельная сумма всех расходов кандидата из его фонда не может превышать 400 млн рублей, фонд Владимира Путина, который баллотируется на пост в качестве самовыдвиженца, сформирован в полном объеме.