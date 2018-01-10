Выбраны сопредседатели избирательного штаба Путина

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина стали руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, гендиректор КАМАЗА Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в среду Путин в ходе посещения своего избирательного штаба пообщался с его сопредседателями.

Президент, обращаясь к сопредседателям своего штаба, заявил о необходимости соблюдения закона, в том числе при сборе подписей в его поддержку.

"Хотел бы попросить вас и всех, кто будет заниматься этой работой штабной, - действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушая. И что касается сбора подписей, чтобы было все корректно, без нарушений", - сказал Путин.

Пресс-секретарем избирательного штаба будет журналист Андрей Кондрашов.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал начало работы избирательного штаба Путина