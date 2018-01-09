Прокуратура заинтересовалась дымом на борту летевшего из Екатеринбурга в Москву самолета

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура начала проверку из-за задымления на борту самолета "Аэрофлота", совершавшего накануне полет из Екатеринбурга в Москву. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре во вторник.

По данным надзорного ведомства, на борту воздушного судна рейса СУ 1415 "Екатеринбург - Москва" 8 января "произошло искрение и задымление электроприбора видеонаблюдения".

Ранее во вторник источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что бортпроводники пассажирского "Боинга", направлявшегося из Екатеринбурга в Москву, самостоятельно справились с возгоранием в салоне во время полета.

"Перед посадкой в "Шереметьево" самолета Боинг-737 стюардессы обнаружили искрение и дым на потолке в салоне перед дверью в кабину пилотов и самостоятельно при помощи огнетушителя попробовали справиться с пожаром. Однако через некоторое время проводка вновь начала искрить, и бортпроводникам пришлось вновь применять огнетушители", - сказал собеседник агентства.

Между тем пилоты лайнера, несмотря на внештатную ситуацию, сумели благополучно приземлить лайнер в "Шереметьево".

После посадки пассажиры лайнера были эвакуированы, а самолет снят с полетов, добавил источник агентства.