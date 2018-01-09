В самолете рейса Екатеринбург-Москва произошло возгорание во время полета

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В "Шереметьево" благополучно приземлился самолет из Екатеринбурга с неполадками в электропроводке.

Бортпроводники пассажирского "Боинга", направлявшегося из Екатеринбурга в Москву, самостоятельно справились с небольшим возгоранием в салоне во время полета. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в экстренных службах.

"Перед посадкой в "Шереметьево" самолета Боинг-737 стюардессы обнаружили искрение и дым на потолке в салоне перед дверью в кабину пилотов и самостоятельно при помощи огнетушителя попробовали справиться с пожаром. Однако через некоторое время проводка вновь начала искрить, и бортпроводникам пришлось вновь применять огнетушители", - сказал собеседник агентства.

Между тем пилоты лайнера, несмотря на внештатную ситуацию, продолжили посадку и сумели благополучно приземлить лайнер в "Шереметьево".

После посадки пассажиры лайнера были эвакуированы, а самолет отстранен от полетов, добавил источник агентства.