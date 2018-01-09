В России сократят 10 тысяч должностей в ГАИ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - МВД планирует сократить 10 тысяч неукомплектованных и иных должностей в структуре Госавтоинспекции, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-центре МВД РФ,

"Указанные организационно-штатные мероприятия осуществляются руководителями территориальных органов МВД России на региональном уровне в соответствии с предоставленными полномочиями и коснутся в первую очередь неукомплектованных должностей", - говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что сокращены будут должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Сокращенные сотрудники при желании могут перейти на другие должности в органах внутренних дел.

В последний день 2017 года президент России Владимир Путин своим указом сократил максимальное количество сотрудников органов внутренних дел более чем на 10 тыс. человек.

С 1 января 2018 года предельная штатная численность органов внутренних дел РФ должна составлять 894 тыс. 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 тыс. 859 человек, федеральных государственных граждански служащих - 17 тыс. 199, работников - 130 тыс. 813 человек.

В ноябре 2017 года замглавы МВД РФ Александр Горовой сообщил, что прирост транспорта в России с 2012 года составил 23% и достиг 56,6 млн единиц по стране; в то же время личный состав ГАИ с 2012 года сократился более чем на 30 тыс. человек. "За последние пять лет личный состав Госавтоинспекции сокращён на 31 тыс. человек, или на 22%", - уточнил он.

Если пересчитать приведенные Горовым данные в абсолютные величины, то получится, что с учетом уже проведенных сокращений, численность ГИБДД в России в настоящее время составляет около 110 тыс. сотрудников. А с учетом нового планирующегося сокращения, штат ГИБДД должен сократиться до 100 тыс. человек.