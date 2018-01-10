Мосгорсуд подтвердил заочный арест молдавского олигарха Плахотнюка

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным заочный арест председателя Демократической партии Молдавии, бизнесмена Влада Плахотнюка, обвиняемого в России в покушении на убийство, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда Москвы от 30 ноября 2017 года оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - говорится в решении суда, оглашенном в среду.

Согласно постановлению суда первой инстанции, мера пресечения Плахотнюку избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ или пересечения им границы России. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

30 ноября Басманный суд по ходатайству следствия заочно арестовал молдавского политика по обвинению в покушении на убийство.

В настоящее время Плахотнюк объявлен в международный розыск. Как ожидается, в ближайшее время российское следствие обратится в Интерпол.

Плахотнюк считается одним из самых влиятельных и богатых людей Молдавии.