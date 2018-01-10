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И.о. президента Молдавии подписал закон о борьбе с "российской пропагандой"

Документ предусматривает запрет на трансляцию в стране российских телеканалов

И.о. президента Молдавии подписал закон о борьбе с "российской пропагандой"
Глава парламента Молдавии Андриан Канду
Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава парламента Молдавии Андриан Канду, который по решению конституционного суда страны исполняет обязанности президента, подписал закон о борьбе с так называемой "российской пропагандой". Закон вступит в силу в ближайшее время после опубликования в "Официальном мониторе".

Закон о внесении поправок в кодекс о телевидении и радио был в срочном порядке принят парламентом Молдавии сразу в двух чтениях 7 декабря 2017 года. Он предусматривают запрет на ретрансляцию в стране информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под действие закона подпадают программы российских телевизионных каналов, которые ретранслируются в Молдавии.

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Эксперты расценили принятие данного закона как попытку правящей в Молдавии Демократической партии ответить на преследования своего лидера в России. В начале декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест и объявление в международный розыск председателя Демократической партии Молдавии, бизнесмена Влада Плахотнюка, обвиняемого в покушении на убийство. В это время Влад Плахотнюк находился с официальным визитом в США. Именно в это же время парламент в срочном порядке принял закон о борьбе с так называемой "российской пропагандой".

Президент Додон был против

Президент Игорь Додон категорически отказался промульгировать закон. Он вернул его в парламент 21 декабря, но депутаты парламентского большинства 22 декабря повторно проголосовали за его принятие в той же редакции, без учета мнения президента. Додон вновь отклонил закон.

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Согласно законодательству, президент может не промульгировать закон и вернуть его в парламент, но только один раз. Если же парламент проголосует повторно, то глава государства обязан промульгировать. Согласно решению конституционного суда, если президент и после повторного голосования не промульгирует закон, то, после специального обращения в конституционный суд, соответствующие полномочия президента переходят к председателю парламента, который может подписать указ вместо президента.

В соответствии с этой процедурой в октябре был назначен новый министр обороны Молдавии Евгений Стурза, кандидатура которого была дважды отклонена президентом. В среду, по этой же процедуре и.о. президента Андриан Канду подписал указы о назначении семи членов правительства и привел их к присяге.

Сразу после принятия решения КСМ на прошлой неделе, президент Игорь Додон ушел в отпуск. Вместе с семьей он проводит рождественские каникулы на одном из лыжных курортов Австрии.

Теги: Молдавия, Андриан Канду
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