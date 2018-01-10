ФСО будет искать похитителя карточек для голосования фракции ЛДПР

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСО при помощи записей камер видеонаблюдения в зале пленарных заседаний Госдумы устанавливают причину исчезновения карточек для голосования у депутатов фракции ЛДПР на первом пленарном заседании весенней сессии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сотрудники ФСО просматривают информацию с камер, и как только будет установлено, кто это сделал, мы обязательно покажем его лицо на мониторах, и тогда будет понятно, кто это сделал, до этого не нужно никого обвинять", - сказал Володин, реагируя на резкие обвинения со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который подозревает, что карточки для голосования фракции ЛДПР были собраны депутатом фракции КПРФ.

Жириновский отметил, что фактически утром в начале первого пленарного заседания палаты была "заблокирована работа фракции ЛДПР" .

"Аппарат не мог это сделать, он призван организовывать работу Государственной думы, ФСО - это самая лучшая охранная структура в нашей стране и мире. Остается только депутат, депутат-мошенник (...), который либо 29 декабря зашел и собрал (карточки) в полупьяном состоянии, поскольку на трезвую голову это трудно сделать - вы помните, у нас был маленький банкет, - или сегодня утром", - сказал он.

Он призвал расшифровать записи камер видеонаблюдения в Госдуме. Он отметил, что не подозревает депутатов фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия": "Единая Россия" не может этого делать, правительственная фракция, чего они будут себя позорить, "Справедливая Россия" вообще такими вещами не занимается, остается одна фракция", - сказал он.