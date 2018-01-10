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Фракция ЛДПР не смогла зарегистрироваться на 1-м заседании весенней сессии Госдумы

Есть обновление от 11:25

Владимир Жириновский заподозрил КПРФ в причастности к исчезновению карточек для регистрации

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Первое заседание весенней сессии Госдумы во вторник началось в условиях отсутствия технической возможности официально зарегистрировать в зале депутатов фракции ЛДПР.

Регистрация присутствующих в зале депутатов в самом начале первого заседания в новом, 2018, году зафиксировала 385 депутатов, однако, визуально парламентариев было больше. Глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова также отметила, что должно присутствовать 420 депутатов (из общего числа в 450).

Депутат от ЛДПР Вадим Деньгин, выйдя к трибуне, заметил, что "во фракции ЛДПР техническая заминка", у многих депутатов этой фракции не оказалось карточек для регистрации".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не смог высказаться по данному вопросу, так как у него тоже не оказалось карточки, а только при ее наличии включается микрофон на месте в зале.

Жириновский с места в отсутствие микрофона выкрикивал, что карточки у ЛДПР кто-то из коммунистов "забрал".

"Коммунисты встают очень рано, приходят в семь утра, и скорее всего, это была Плетнева Тамара Васильевна", - пошутил спикер Думы Вячеслав Володин.

Однако, он успокоил загудевший зал народных избранников: "мы вас видим, слышим, есть предложение все-таки нам продолжать работу, так как кворум есть".

В итоге договорились продолжить работу и вернуться позже к вопросу регистрации либо через электронные носители, либо депутаты фракции ЛДПР смогут написать заявления и практически стопроцентное присутствие фракции ЛДПР таким образом все же будет зафиксировано.

Теги: Госдума, ЛДПР
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