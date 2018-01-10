В Петербурге начались слушания по делу обвиняемого в терроризме курсанта

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в среду начал слушать дело курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова о разработке террористического плана и склонении сокурсников к подготовке теракта. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса".

Коллегия судей под председательством Евгения Зубова рассматривает дело в Петербурге в здании Ленинградского окружного военного суда.

"В ходе личных встреч и общения, а также используя собственную страницу (в соцсети - ИФ), переписываясь на личном телефоне через бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств Telegram, В.Осипов склонял путем уговоров и предложений, вовлекал Татаринова, Аванесяна, Андриевского, Крупина и Микуцкого к совершению спланированного террористического акта путем захвата казармы, хищения вверенного под охрану оружия и боеприпасов, совершения взрыва с поджогом в казарме и на прилегающей к ней территории плаца, а также массового расстрела курсантов", - огласил суть обвинения представитель военного следствия.

Как было отмечено, 18-летний курсант из Оренбурга действовал умышленно "в целях дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и органов военного управления академии".

На заседании суд начал допрашивать свидетелей.

Как сообщал "Интерфаксу" ранее адвокат Международной правозащитной группы Виталий Черкасов, представляющий интересы курсанта, по делу Осипова давали показания другие курсанты академии имени Можайского.

"Все курсанты на начальной стадии давали показания: разговоры Осипова про теракты и взрывы они воспринимали как черный юмор и не придавали его словам значения. Получается, если придерживаться версии следствия, что Осипов вербовал своих сокурсников для участия в каких-то преступлениях, подчинить их своей воле ему не удалось",- утверждает адвокат.

Он также отмечал, что письменный план теракта Осипов разрабатывал, не намереваясь его исполнять. По словам защитника, его доверитель - впечатлительный молодой человек с богатой фантазией.

Как сообщалось, Осипову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности). Курсант, арестованный 13 апреля 2017 года, не признает вину.

По данным защиты, причиной уголовного преследования стал обнаруженный у Осипова 4 апреля, на следующий день после теракта в метро Петербурга, преподавателем вуза лист тетради со схемой казармы и планом ее захвата. Курсант утверждает, что хотел выявить слабые места в защите казармы, часто шутил на тему терактов и не планировал ничего совершать. По данным СМИ, на мобильном телефоне фигуранта нашли книгу, включенную в федеральный список экстремистских материалов.