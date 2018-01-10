В России

В Петербурге начались слушания по делу обвиняемого в терроризме курсанта

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в среду начал слушать дело курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова о разработке террористического плана и склонении сокурсников к подготовке теракта. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса".

Коллегия судей под председательством Евгения Зубова рассматривает дело в Петербурге в здании Ленинградского окружного военного суда.

"В ходе личных встреч и общения, а также используя собственную страницу (в соцсети - ИФ), переписываясь на личном телефоне через бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств Telegram, В.Осипов склонял путем уговоров и предложений, вовлекал Татаринова, Аванесяна, Андриевского, Крупина и Микуцкого к совершению спланированного террористического акта путем захвата казармы, хищения вверенного под охрану оружия и боеприпасов, совершения взрыва с поджогом в казарме и на прилегающей к ней территории плаца, а также массового расстрела курсантов", - огласил суть обвинения представитель военного следствия.

Как было отмечено, 18-летний курсант из Оренбурга действовал умышленно "в целях дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и органов военного управления академии".

На заседании суд начал допрашивать свидетелей.

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Как сообщал "Интерфаксу" ранее адвокат Международной правозащитной группы Виталий Черкасов, представляющий интересы курсанта, по делу Осипова давали показания другие курсанты академии имени Можайского.

"Все курсанты на начальной стадии давали показания: разговоры Осипова про теракты и взрывы они воспринимали как черный юмор и не придавали его словам значения. Получается, если придерживаться версии следствия, что Осипов вербовал своих сокурсников для участия в каких-то преступлениях, подчинить их своей воле ему не удалось",- утверждает адвокат.

Он также отмечал, что письменный план теракта Осипов разрабатывал, не намереваясь его исполнять. По словам защитника, его доверитель - впечатлительный молодой человек с богатой фантазией.

Как сообщалось, Осипову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности). Курсант, арестованный 13 апреля 2017 года, не признает вину.

По данным защиты, причиной уголовного преследования стал обнаруженный у Осипова 4 апреля, на следующий день после теракта в метро Петербурга, преподавателем вуза лист тетради со схемой казармы и планом ее захвата. Курсант утверждает, что хотел выявить слабые места в защите казармы, часто шутил на тему терактов и не планировал ничего совершать. По данным СМИ, на мобильном телефоне фигуранта нашли книгу, включенную в федеральный список экстремистских материалов.

Теги: Вадим Осипов
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