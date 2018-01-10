Против директора лицея в Калининграде возбудили дело за "школьные поборы"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Калининграде в отношении директора лицея №49 Людмилы Осиповой возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального СКР.

Решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) принято следствием на основании материалов прокурорской проверки.

По версии следствия, в сентябре прошлого года, подозреваемая, злоупотребляя своими должностными полномочиями, организовала заключение с родителями учащихся договоров о добровольных безвозмездных пожертвованиях, носивших по своей сути принудительный характер, поскольку в них была указана фиксированная сумма ежемесячной оплаты.

Также установлено, что в 2015-2016 годах в виде добровольных пожертвований лицей получил от родителей денежные средства в сумме свыше 3,5 млн рублей. Директором лицея из указанной суммы 2,5 млн рублей было неправомерно потрачено на оплату услуг охранного предприятия. При этом на данную статью расходов основная часть денег выделялась из бюджета городской администрации.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось, в декабре 2017 года прокуратура Калининграда потребовала наказать директора лицея №49, в котором школьники устроили неподобающую вечеринку - мероприятие "Посвящение в лицеисты" с заявленной темой "субкультура". План мероприятия был согласован с руководством лицея.

Прокуратура установила, что педагоги не контролировали "Посвящение в лицеисты", поэтому школьники проводили вечеринку по собственным сценариям. В качестве реквизитов, добавляют в прокуратуре, использовалась запрещенная атрибутика.

"Реквизитом" вечеринки школьников стали алкоголь, сигареты, презервативы, а также свиная голова. При этом лицей № 49 является одним из лучших и престижных в Калининграде, в нем обучаются дети высокопоставленных чиновников и бизнесменов.

Сама директор лицея сообщила региональным СМИ, что на ее место хотят назначить другого человека. При этом педагог считает, что, несмотря на возраст - ей 72 года - добилась хороших показателей в обучении детей.