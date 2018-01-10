ЦИК в среду отказал в регистрации шестерым претендентам по пост президента РФ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Шесть претендентов на пост президента РФ в среду не смогли пройти процедуру выдвижения, среди них сооснователь организации "Дети СССР" Тристан Присягин и IT-специалист Виктор Черепнин.

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующие решения были приняты на заседании Центризбиркома.

В частности, ЦИК отказал в регистрации уполномоченных представителей партии "Народ против коррупции", выдвинувшей Ирину Волынец кандидатом на пост президента.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия не стала регистрировать группы избирателей, созданных в поддержку самовыдвиженцев - предпринимателя Владимира Кузнецова, оренбургского пенсионера, экс-руководителя регионального отделения партии ПАРНАС Сергея Столпака, руководителя центра поддержки детей-сирот "Сотвори добро" Василия Пугачева, Черепнина и Присягина.

Согласно постановлениям комиссии, соответствующие решения были приняты "в связи с несоблюдением претендентами требований законодательства и отсутствием необходимых документов".

Черепнин и Присягин сообщили, что не смогли предоставить необходимые документы, так как все нотариусы отказались заверять протоколы их собраний. Последний обвинил ЦИК в том, что комиссия ушла на выходные, и попросил "не выводить его за списки", так как "он нужен России на этих выборах".