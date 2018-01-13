Памфилова не исключила удлиненный бюллетень на выборах из-за обилия кандидатов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Для публикации фамилий кандидатов в президенты России, возможно, понадобится длинный бюллетень, так как гипотетически участвовать в выборах в 2018 году смогут до 20 человек, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"Вот гипотетически представим, сейчас у нас собирают подписи 12 человек (от партий - ИФ) плюс два самовыдвиженца, и два еще у нас внесены фактически в бюллетень, вот считайте, - значит, максимальное количество, которое может быть в бюллетене на сегодняшний день - 16", - сказала она в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Глава ЦИК добавила, что "с учетом того, что сегодня до полуночи еще придут представители нескольких партий, может быть и больше - от двух до 20 где-то".

Памфилова не берется в настоящее время утверждать, поместятся ли фамилии всех кандидатов в президенты РФ на бюллетене форматом в один лист.

"Я не могу сказать", - ответила глава ЦИК РФ на соответствующий вопрос Сергея Брилева, но вместе с тем она сказала, что "у нас даже в КОИБах (комплексах обработки избирательных бюллетеней - ИФ) предусмотрен длинный двойной лист", на случай если пройдут регистрацию в качестве кандидатов все, подавшие заявления.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.