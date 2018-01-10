Ремонт десантного корабля "Ямал" не займет много времени

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль "Ямал" Черноморского флота России, получивший повреждения после столкновения с торговым судном в Эгейском море, будет отремонтирован в сжатые сроки, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Жизненно-важные узлы корабля не задеты. Объем работ небольшой. Корпусные работы не займут много времени", - сказал он.

По данным Черноморского флота РФ, 30 декабря в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос сухогруз "Орка-2" (флаг Сьерра-Леоне) столкнулся с большим десантным кораблем Черноморского флота РФ "Ямал".

В пресс-службе ЧФ "Интерфаксу" сообщили, что "Ямал" следовал в Севастополь из Средиземного моря. В результате столкновения никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения.

"Инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2", который в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов в море, следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение", - сообщил начальник пресс-службы ЧФ Вячеслав Трухачев.

Российской стороной составлено нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесенного ущерба за счёт виновного.