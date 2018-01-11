При пожаре в доме в Забайкалье погибли двое детей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Следствие проводит проверку по факту гибели двух малолетних детей во время пожара в жилом частном дома в поселке Могойтуй Могойтуйского района Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Информация о том, что при тушении пожара обнаружены тела детей, поступила в правоохранительные органы вечером в среду, говорится в сообщении.

По предварительным данным, около 17:00 по местному времени в поселке Могойтуй местная жительница ушла из своего дома, оставив без присмотра двух сыновей 2 и 4 лет. В это время в доме произошло возгорание, причины которого устанавливаются.

В результате отравления продуктами горения оба ребенка погибли.

Следователи провели осмотр места происшествия с участием специалистов МЧС, опросили хозяйку дома, соседей и других очевидцев инцидента. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Следователи примут процессуальное решение после установления всех обстоятельств произошедшего.