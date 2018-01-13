В приморской Находке загорелся плавзавод

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел на плавзаводе, стоящем у причала в приморском городе Находка, известно об одном пострадавшем, сообщила в субботу пресс-служба краевого главка МЧС. Сообщение о пожаре поступило в пятницу вечером, через 3,5 часа пожар был локализован.

"Из-за сильного задымления было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы, которые приступили к тушению внутри помещений плавзавода. Удалось выяснить, что горят каюты на нижней палубе", - говорится в сообщении.

По предварительным данным пострадал один человек, с ожогами лица мужчина передан врачам скорой медицинской помощи, говорится в сообщении.

Пожар, площадь которого составила 150 кв.метров, тушат 23 человека, задействовано 6 единиц техники.

Угрозы распространения огня нет. Тушение пожара осложняется труднодоступностью очага возгорания, отмечает МЧС.