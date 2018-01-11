В России

Магистраль до Пекина предложили начать строить с участка Екатеринбург-Челябинск

Инициаторы проекта высокоскоростной магистрали на Урале хотят получить половину средств на нее из бюджета

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Учредители ХП "Уральская скоростная магистраль" (УСМ) предложили построить участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Екатеринбурга до Челябинска первым, пишет газета "Ведомости".

"Этот проект должен был стать продолжением ВСМ Москва-Казань, но пока конкурирует с ней: обкатать технологии высокоскоростных магистралей нужно на пилотном участке, правительству придется выбирать", - сообщает газета, ссылаясь на неназванного регионального чиновника.

В декабре 2017 г. линия включена в транспортную стратегию РФ до 2030 г., напоминает газета. Это часть ВСМ Москва-Пекин, заявил изданию представитель ОАО "Российские железные дороги": компания содействует проекту, идет работа над технико-экономическим обоснованием, организационно-правовой формой и финансированием.

Дорога объединит Челябинск и Екатеринбург "в единую конурбацию", позволит создать третью столицу России, сформировать единый рынок труда, заявил изданию заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров. Расстояние между городами - 220 км, ВСМ, по расчетам, позволит преодолевать его за 1 час 10 минут. Сейчас на это уходит 3,5 часа, автобусом - 5 часов. Строительство железной дороги не самоцель, это часть заявки Екатеринбурга на участие в "Экспо-2025", причем объединив два города, ВСМ потом будет работать на развитие всего региона, сообщил "Ведомостям" заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

В ценах IV квартала 2016 г. прирост валового регионального продукта от проекта уральской ВСМ превысит 1,37 трлн руб., дополнительные доходы бюджета составят 282 млрд руб., заявил газетепредставитель Минэкономразвития Челябинской области. Линию предполагается запустить к 2025 г., она позволит ежегодно перевозить более 4 млн пассажиров на десятый год эксплуатации, пишет газета. Цена проезда будет сопоставима с ценой билета на автобус, сказал ей Высокинский.

Расчет на бюджет

Инициаторы проекта по строительству ВСМ Екатеринбург-Челябинск рассчитывают получить половину средств на нее в качестве капитального гранта из бюджета, пишут в четверг "Ведомости" со ссылкой на участников совещаний по этому поводу, источник, близкий к проектной компании, и регионального чиновника.

"Уральская скоростная магистраль", хозяйственное партнерство, в котором участвуют группа "ЧТПЗ" , "РВМ Капитал" и другие инвесторы, вместе с властями Челябинской и Свердловской областей подали в правительство заявку - частную концессионную инициативу. (...) ВСМ Екатеринбург-Челябинск оценена в заявке в 360 млрд руб. Половину инвесторы заплатят сами и возьмут в кредит", - отмечает издание.

Правительство обсуждает разные варианты, в том числе и капитальный грант, заявили газете два участника обсуждений. В "ЧТПЗ" и "РВМ Капитале" (РВМК) размер инвестиций не комментируют. Правительство прорабатывает предложение, затем оно будет направлено федеральным органам власти, сообщил "Ведомостям" представитель вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Вопрос находится в стадии проработки, заявили газете в министерстве экономического развития РФ.

Министерство транспорта РФ поддерживает строительство ВСМ, в том числе на участке Екатеринбург-Челябинск, пишет издание: ветка позволит фактически объединить два города, это важно в первую очередь жителям региона. Но пока Минтранс официально не получал проект концессионного предложения.

Основными владельцами хозяйственного партнерства "Уральская скоростная магистраль" (УСМ), созданного для реализации проекта, стали министерство имущества Челябинской области, ОАО "Корпорация развития Среднего Урала" (Свердловская обл.) и ООО "РВМ Высокоскоростные магистрали" (100%-ная "дочка" ЗАО "Инвестиционная группа "РВМ Капитал"). Список участников партнерства не окончательный, идут переговоры, заявил "Ведомостям" представитель "ЧТПЗ". В проект готовы инвестировать крупные отечественные промышленные холдинги, утверждают в РВМК.

Теги: Уральская скоростная магистраль, Екатеринбург, Челябинск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Рейтинг доверия Путину достиг в декабре годового максимумаРейтинг доверия Путину достиг в декабре годового максимума
На втором место в рейтинге доверия политикам по-прежнему глава Минобороны Сергей ШойгуПодробнее
Замначальника "Матросской тишины" уволен после скандала со спецкамерами для вип-арестантовЗамначальника "Матросской тишины" уволен после скандала со спецкамерами для вип-арестантов
Еще трое сотрудников понесли дисциплинарные взысканияПодробнее
Суд отказал СП Siemens в иске к ТПЭ о "крымских турбинах"Суд отказал СП Siemens в иске к ТПЭ о "крымских турбинах"
Ранее суд уже отказал ООО "Сименс технологии газовых турбин" в принятии обеспечительных мер в отношении турбинПодробнее
Выбраны сопредседатели избирательного штаба ПутинаВыбраны сопредседатели избирательного штаба Путина
На встрече со своими сопредседателями в среду Путин попросил их действовать в рамках закона при сборе подписейПодробнее
Путин анонсировал достижение МРОТ прожиточного минимума с 1 маяПутин анонсировал достижение МРОТ прожиточного минимума с 1 мая
По словам президента, позитивная динамика экономики РФ позволяет сделать это на полгода раньше запланированногоПодробнее
Улюкаева поместили в трехместную камеру СИЗО "Кремлевский централ"Улюкаева поместили в трехместную камеру СИЗО "Кремлевский централ"
По словам источника "Интерфакса", жалоб на содержание от экс-министра не поступалоПодробнее
В ФСБ опровергли утверждения жены Аршавина о ее работе в спецслужбеВ ФСБ опровергли утверждения жены Аршавина о ее работе в спецслужбе
Супруга экс-футболиста "Зенита" отказывалась выполнять требования экипажа самолета и называла себя майором ФСБ, в результате она была снята с рейсаПодробнее
Приговор заочно осужденному за преднамеренное банкротство Браудеру вступил в силуПриговор заочно осужденному за преднамеренное банкротство Браудеру вступил в силу
Подданного Великобритании приговорили в России к девяти годам колонии, в 2013 году его также заочно осудили на аналогичный срок за неуплату налоговПодробнее
Две трети россиян заявили о наличии врагов у РФДве трети россиян заявили о наличии врагов у РФ
Между тем доля считающих так респондентов снизилась с сентября 2015 года на 14%, сообщает "Левада-Центр"Подробнее
СМИ сообщили о начале реформы спецподразделений РосгвардииСМИ сообщили о начале реформы спецподразделений Росгвардии
Под общим командованием объединятся СОБР, ОМОН, войсковые отряды разведчиков и спецназПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 10 января6 фото
10 января
Фотохроника 10 января
Умер Михаил Державин10 фото
10 января
Умер Михаил Державин
Самые дорогие футболисты мира10 фото
09 января
Самые дорогие футболисты мира
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаМинфин закупит рекордный месячный объем валютыВ РоссииРейтинг доверия Путину достиг в декабре годового максимумаСпорт"КАМАЗ-Мастер" стал триумфатором этапа "Дакара" после пересмотра итоговВ миреПольша назвала взрыв на борту причиной крушения самолета КачиньскогоЭкономикаЦБ возбудил административные дела на бывших собственников банка "Открытие"В РоссииЗамначальника "Матросской тишины" уволен после скандала со спецкамерами для вип-арестантов

Решения суда о конфискации "$1,5 млрд Януковича" засекретили

ЕС инвестирует около 1 млрд евро в создание инфраструктуры суперкомпьютеров

Таджикистан и Узбекистан договорились о разделе Фархадской ГЭС

Таманскую дивизию перевооружили на модернизированные танки

Хабаровские полицейские сняли с рейса летевшую в Японию работать моделью 14-летнюю школьницу

Песков рассказал о передаче Путину новостей из заслуживающих внимание телеграм-каналов

Весельницкая согласилась дать в США показания по "российскому делу" под гарантии безопасности

В Кремле заверили в "проработке" досрочного повышения МРОТ до прожиточного минимума

Подъем ВВП Германии в 2017 году ускорился до максимума за 6 лет

Саакашвили высказался против ассоциаций своих протестов с "МихоМайданом"

"КАМАЗ-Мастер" стал триумфатором этапа "Дакара" после пересмотра итогов

"КАМАЗ-Мастер" стал триумфатором этапа "Дакара" после пересмотра итоговТеперь тройку лучших на пятом этапе в зачете грузовиков составляют экипажи российской команды Подробнее

Житель пензенского села лишился почти 120 тыс. руб. при покупке попугая "из Франции"

В Чечне расценили реакцию госдепа на задержание Титиева как давление на следствие

Минфин закупит рекордный месячный объем валюты

Минфин закупит рекордный месячный объем валютыОбъем покупок в период с 15 января по 6 февраля составит 257,1 млрд рублей Подробнее

Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию

Подразделение будет исследовать технологию и создавать прикладные бизнес-решения Подробнее

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 12 января

В Тунисе продолжились протесты против экономической политики правительства

Международный батальон НАТО в Литве пополнили 300 французов

Возмутивший сенаторов трактовками по Крыму учебник отправлен на экспертизу в РАН

Финляндия решила усилить погранслужбу на границе с Россией

Пользователей соцсетей обяжут делать ссылки при использовании материалов СМИ-иноагентов

Россияне за 20 лет стали нетерпимее относиться к изменам, абортам и однополым связям

АФК "Система" продала Москве долю в "Москапстрое"

Власти столицы намерены задействовать компанию в программе реновации Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru