Магистраль до Пекина предложили начать строить с участка Екатеринбург-Челябинск

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Учредители ХП "Уральская скоростная магистраль" (УСМ) предложили построить участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Екатеринбурга до Челябинска первым, пишет газета "Ведомости".

"Этот проект должен был стать продолжением ВСМ Москва-Казань, но пока конкурирует с ней: обкатать технологии высокоскоростных магистралей нужно на пилотном участке, правительству придется выбирать", - сообщает газета, ссылаясь на неназванного регионального чиновника.

В декабре 2017 г. линия включена в транспортную стратегию РФ до 2030 г., напоминает газета. Это часть ВСМ Москва-Пекин, заявил изданию представитель ОАО "Российские железные дороги": компания содействует проекту, идет работа над технико-экономическим обоснованием, организационно-правовой формой и финансированием.

Дорога объединит Челябинск и Екатеринбург "в единую конурбацию", позволит создать третью столицу России, сформировать единый рынок труда, заявил изданию заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров. Расстояние между городами - 220 км, ВСМ, по расчетам, позволит преодолевать его за 1 час 10 минут. Сейчас на это уходит 3,5 часа, автобусом - 5 часов. Строительство железной дороги не самоцель, это часть заявки Екатеринбурга на участие в "Экспо-2025", причем объединив два города, ВСМ потом будет работать на развитие всего региона, сообщил "Ведомостям" заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

В ценах IV квартала 2016 г. прирост валового регионального продукта от проекта уральской ВСМ превысит 1,37 трлн руб., дополнительные доходы бюджета составят 282 млрд руб., заявил газетепредставитель Минэкономразвития Челябинской области. Линию предполагается запустить к 2025 г., она позволит ежегодно перевозить более 4 млн пассажиров на десятый год эксплуатации, пишет газета. Цена проезда будет сопоставима с ценой билета на автобус, сказал ей Высокинский.

Расчет на бюджет

Инициаторы проекта по строительству ВСМ Екатеринбург-Челябинск рассчитывают получить половину средств на нее в качестве капитального гранта из бюджета, пишут в четверг "Ведомости" со ссылкой на участников совещаний по этому поводу, источник, близкий к проектной компании, и регионального чиновника.

"Уральская скоростная магистраль", хозяйственное партнерство, в котором участвуют группа "ЧТПЗ" , "РВМ Капитал" и другие инвесторы, вместе с властями Челябинской и Свердловской областей подали в правительство заявку - частную концессионную инициативу. (...) ВСМ Екатеринбург-Челябинск оценена в заявке в 360 млрд руб. Половину инвесторы заплатят сами и возьмут в кредит", - отмечает издание.

Правительство обсуждает разные варианты, в том числе и капитальный грант, заявили газете два участника обсуждений. В "ЧТПЗ" и "РВМ Капитале" (РВМК) размер инвестиций не комментируют. Правительство прорабатывает предложение, затем оно будет направлено федеральным органам власти, сообщил "Ведомостям" представитель вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Вопрос находится в стадии проработки, заявили газете в министерстве экономического развития РФ.

Министерство транспорта РФ поддерживает строительство ВСМ, в том числе на участке Екатеринбург-Челябинск, пишет издание: ветка позволит фактически объединить два города, это важно в первую очередь жителям региона. Но пока Минтранс официально не получал проект концессионного предложения.

Основными владельцами хозяйственного партнерства "Уральская скоростная магистраль" (УСМ), созданного для реализации проекта, стали министерство имущества Челябинской области, ОАО "Корпорация развития Среднего Урала" (Свердловская обл.) и ООО "РВМ Высокоскоростные магистрали" (100%-ная "дочка" ЗАО "Инвестиционная группа "РВМ Капитал"). Список участников партнерства не окончательный, идут переговоры, заявил "Ведомостям" представитель "ЧТПЗ". В проект готовы инвестировать крупные отечественные промышленные холдинги, утверждают в РВМК.