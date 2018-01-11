Пособник убийц криминального авторитета осужден спустя 20 лет в Кузбассе

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд города Кемерово признал жителя Новокузнецка виновным в пособничестве в убийстве в 1997 году "вора в законе" из-за конфликта между криминальными группировками. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области в четверг.

Суд признал 53-летнего мужчину виновным по части 5 статьи 33, части 1 статьи 105 УК РФ (пособничество в убийстве) и приговорил его к семи годам и четырем месяцам колонии строгого режима.

Следствие установило, что в 1997 году между бандами Владимира Дуреева и Евгения Евсеева произошел конфликт из-за "крышевания" местных наркоторговцев. Евсеев решил убить конкурента, но киллеры по ошибке убили семью, не имеющую отношения к преступникам.

"Вместо Дуреева убивают непричастную к этим событиям семью. Дуреев понимает, что хотели расправиться именно с ним и подыскивает четырех человек, чтобы они убили Евсеева, в результате чего тот был убит в подъезде своего дома", - говорится в сообщении.

В 2001 году трое причастных к убийству Евсеева были осуждены на сроки от 5 до 17 лет, четвертый соучастник преступления почти 20 лет скрывался, пока осенью 2017 года не был задержан.

"Он постоянно менял места жительства, жил по поддельному паспорту, не работал", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что задержанный отрицал причастность к преступлению, следователи полиции и СКР сумели получить от мужчины явку с повинной и признательные показания, а также он показал место, где хранил два автомата и патроны.