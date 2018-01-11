Специалисты оценили объем ремонта десантного корабля "Ямал"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Специалисты приступили к оценке объема ремонта большого десантного корабля (БДК) "Ямал" Черноморского флота России, получившего повреждения после столкновения с торговым судном в Эгейском море.

"БДК "Ямал" находится в настоящее время в Восточном доке Филиала "Севастопольский морской завод" АО "Центр судоремонта "Звездочка". Специалисты изучают объемы предстоящего ремонта корабля, - сказал собеседник агентства. По его словам, "в настоящее время проводится осмотр корабля и его дефектация".

Накануне информированный источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил "Интерфаксу", что "Ямал" будет отремонтирован в сжатые сроки.

"Жизненно-важные узлы корабля не задеты. Объем работ небольшой. Корпусные работы не займут много времени", - сказал он.

По данным Черноморского флота РФ, 30 декабря в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос сухогруз "Орка-2" (флаг Сьерра-Леоне) совершил столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота РФ "Ямал".

В пресс-службе ЧФ "Интерфаксу" сообщили, что "Ямал" следовал в Севастополь из Средиземного моря. В результате столкновения никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения.

"Инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2", который в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов в море, следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение", - сообщил начальник пресс-службы ЧФ Вячеслав Трухачев.

По его словам, российской стороной составлено нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесенного ущерба за счёт виновного.

Ранее сообщалось, что "Ямал" 23 декабря через черноморские проливы проследовал в Сирию, до этого он перевозил груз в эту страну в ноябре 2017 года.

По сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на авиабазе "Хмеймим" под Латакией и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами, в том числе с так называемым "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

27 апреля 2017 года средний разведывательный корабль ЧФ "Лиман" затонул в Черном море после столкновения с иностранным судном в 40 км к западу от пролива Босфор.