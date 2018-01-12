Повреждения десантного корабля "Ямал" оказались серьезнее предполагаемых

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - После проведенной в Севастополе в доке на "Севморзаводе" первичной оценки повреждений, полученных большим десантным кораблем "Ямал" Черноморского флота (ЧФ) при столкновении 30 декабря с торговым судном в Эгейском море, установлено, что они оказались более серьезными, чем предполагалось ранее, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в судостроительной отрасли.

"Повреждения получили как нижняя стальная часть корпуса корабля, так и верхняя надстройка, выполненная из алюминий-магниевого сплава АМГ", - уточнил собеседник агентства.

По его данным, "повреждение ниже ватерлинии вызвало некритичную течь, оно может быть устранено на "Севморзаводе" - филиале Центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию)". "Работы с АМГ могут быть выполнены на 13-м судоремонтном заводе ЧФ, но нужно будет найти металл", - сказал источник агентства.

Он дал высокую оценку действиям экипажа БДК, "который, по сути, спас корабль, при этом не потеряв ни одного человека".

Для расследования причин навигационного инцидента с БДК создана комиссия из числа представителей Главкомата ВМФ и командования ЧФ.

Из-за невозможности подачи морского протеста в условиях Крыма БДК после инцидента был вынужден направиться в Новороссийск, где такой документ был оформлен, после чего прибыл в Севастополь.

Как ранее сообщил представитель ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев, "инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2" (флаг Сьерра-Леоне), который в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов в море, следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо".