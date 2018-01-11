Возмутивший сенаторов трактовками по Крыму учебник отправлен на экспертизу в РАН

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ отправило на дополнительную экспертизу учебник по новейшей истории России для десятого класса, к которому были претензии у спикера Совете Федерации Валентины Матвиенко из-за формулировки о присоединении Крыма к России.

Такое решение было принято на заседании научно-методического совета по учебникам Минобрнауки в конце декабря, следует из протокола мероприятия, размещенного на сайте министерства. Председательствовала на заседании министр образования и науки, историк Ольга Васильева, 19 человек проголосовали "за", двое воздержались.

Речь идет об учебнике "История России: начало XX - начало XXI века" (авторы Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н.), выпущенное издательством "ДРОФА". Экспертизой учебника займется Российская академия наук, следует из протокола, причем результаты будут представлены в Минобрнауки до конца января.

К учебнику "История России" авторства Волобуева, Карпачева и Романова возникли вопросы в Совете Федерации. В октябре 2017 года учебник в своем выступлении на пленарном заседании упомянул сенатор от Крыма Сергей Цеков, приведя из него цитату о событиях весны 2014 года: "Так, революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров".

Такую подачу материала председатель верхней палаты Матвиенко назвала "провокационной" и предложила комитету Совета Федерации по образованию и науке "специально изучить разделы учебников по истории, посвященные присоединению Крыма".

Сам Цеков после заседания пояснил журналистам, что его возмутило, что события на Украине в 2014 г. в учебнике названы "революцией".

"Как кровавый путч в Киеве можно называть революцией, как предлагается в этом учебнике? У меня как участника воссоединения Крыма с Россией такая оценка вызывает недоумение, если не сказать возмущение", - заявлял сенатор.